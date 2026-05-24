«Estaba haciendo mi experimento social»: Coté López aclaró su situación sentimental con Lucas Lama tras rumores

La relación entre Coté López y Lucas Lama ha generado múltiples reacciones en redes sociales durante las últimas semanas. Desde que confirmaron su romance, ambos compartieron constantemente registros juntos y demostraciones de cariño a través de internet.

Sin embargo, con el paso del tiempo esto habría terminado, y es que la propia influencer compartió una historia en la que confirmaba el quiebre. Eso sí, borró la publicación, por lo que se instaló la duda entre sus seguidores.

Por otro lado, seguía subiendo cosas de carácter romántico, aunque también, dejando entrever su distancia, por lo que nunca quedó claro si realmente terminaron o no.

Coté López aclaró su situación sentimental con Lucas Lama tras rumores

Tras varias semanas de misterio sobre el verdadero estado de la relación, finalmente Coté López parece haber aclarado todo.

A través de sus redes sociales, la influencer compartió una historia, que más tarde borró, pero usuarios lograron registrar. En ella, la creadora de contenido aseguró que todo fue un “experimento social”. Esto, para observar la reacción de sus seguidores frente a sus publicaciones.

Explícitamente, Coté López escribió: “Para la gente que me pregunta si volvimos, la verdad es que nunca terminamos. O sea, duró unas horas nomás. Solamente que estaba haciendo mi experimento social, porque la cagó la gente que se pasa rollos”.

La confesión rápidamente generó diversas reacciones entre sus seguidores. Pero a la vez, dejó la duda de si realmente hablaba en serio, puesto que borró la historia.

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