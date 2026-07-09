Restricción vehicular en la Región Metropolitana 2026: revisa los vehículos que no pueden circular este viernes 10 de julio

Desde mayo que está en vigencia la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Medida que limita la cantidad de vehículos que circulan en la capital con el fin de cuidar la calidad del aire.

La medida es parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente. Además, rige justamente en meses de otoño e invierno que es cuando más se acumula contaminación.

El horario de la restricción vehicular es entre las 07:30 hasta las 21:00 horas, entre lunes y viernes (excepto festivos). Vale señalar que se aplica en toda la provincia de Santiago, incluyendo las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

La restricción vehicular de este viernes 10 de julio

Los vehículos que tienen restricción vehicular este viernes 10 de julio, son aquellos que tienen patentes que terminan en los siguientes números:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: 6 o 7.

Automóviles no catalíticos sin sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Motocicletas de antes del 2002: 2, 3, 4 o 5.

Motocicletas inscritas desde 2002 a septiembre al 2010: 6 o 7.

Buses de pasajeros que no tienen sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Transporte de carga que no tienen sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Vale señalar que se podrían agregar más números a la restricción vehicular. Esto podría pasar en el caso de que se declare alerta, preemergencia o emergencia ambiental.

En tanto, los vehículos que no tienen sello verde no pueden ingresar al Anillo de Américo Vespucio. Esto es independiente del número en que termine su patente.

Por otro lado, las multas por no cumplir con la restricción vehicular se encuentran entre 1 y 1.5 UTM, es decir aproximadamente de $70 mil a $90 mil. De este modo, los conductores deben estar pendientes a la medida.

Quienes quieran conocer más información sobre la medida pueden revisar el sitio web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

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