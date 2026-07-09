Quique Neira reveló el inesperado gesto de I-Locks que terminó con más de 20 años de distancia: ilusionan a sus fans con sus declaraciones

Este jueves 9 de julio, «El Portal del Web» contó con dos invitados de lujo. Hablamos ni más ni menos que de I-Locks de Gondwana y Quique Neira, quienes se preparan para un importante hito: un concierto en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El evento se llevará a cabo el sábado 5 de septiembre y ha generado gran expectación debido a que se trata de un reencuentro después de más de 20 años.

Quique Neira y Claudio Labbe revelan cómo surgió su reencuentro

Tras ser consultado sobre cómo nació el reencuentro, Quique Neira señaló que venían conversando hace tiempo. «Lo intentamos un par de veces por ahí, por distintos motivos. Las cosas no cuadraron, no se dieron como esperábamos», indicó.

De este modo, dio a conocer que se volvieron a distanciar y que volvieron a hablar producto de una llamada. «Para los días que fallece mi papá, I-Locks me llama. Obviamente para ofrecerme solidaridad y contención en momentos tan difíciles», indicó.

«Estábamos sin coraza. Nos hablamos así, como era antes», reconoció Quique Neira, quien señaló que no lo esperaba y que fue «muy bonito».

En tanto, I-Locks indicó: «Somos hermanos. Pasamos tantas cosas juntos que en el fondo el tiempo que hemos estado separados no va a ser tan fuerte como para borrar toda esa historia».

Luego, se juntaron en el escenario en REC. En este sentido, el bajista y fundador de la icónica banda de reggae mencionó que sintió «como que el tiempo fue nada».

«En los ensayos como que se siente un poquito ese nerviosismo de querer hacer las cosas bien, nomás», añadió I-locks.

Posteriormente, los artistas fueron consultados sobre si es que seguirán trabajando juntos. En este sentido, Quique Neira indicó: «Vamos a mantenernos juntos mientras esté la alegría de estar tocando juntos (…) Yo igual tengo, me imagino que en Gondwana también, trabajos que quedaron medios suspendidos». Además, aseguró que quiere demostrar con música nueva que este reencuentro no fue exclusivamente por dinero como han mencionado algunas personas.

En tanto, I-Locks indicó: «Un pasito a la vez (…) No creo que nos costaría tanto hacer un disco o algo así. Es totalmente factible. Pero por ahora tenemos que hacer los conciertos que son los primeros y ahí luego la música nos fluye».

«Está todo pasando de una manera tan natural que ponernos presión nosotros mismos sería absurdo (…) Estamos disfrutándolo y si sale la posibilidad de hacer un disco juntos, creo que va a ser un buen disco y va a ser hecho con todo el amor que se hizo todo lo anterior«, agregó.

Además, Quique Neira aseguró que cuando todavía estaba en la agrupación compuso una canción que le gustaría que ahora la pudieran grabar. «Yo creo que es un hit», indicó.

Vale señalar que todavía quedan entradas disponibles para el concierto de Gondwana y Quique Neira en el Estadio Bicentenario de La Florida. Estas se pueden adquirir a través del sistema Puntoticket.

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