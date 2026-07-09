«Marcelo (‘Chino’ Ríos) va y le pega un combo en la cara. Y mi amigo, en vez de pegarle de vuelta, lo agarra, le hace una llave y lo deja en el suelo»

Recientemente, en el reality de Canal 13, «Vecinos al Límite», Paula Pavic reveló una incómoda situación que protagonizó Marcelo «Chino» Ríos con quien fue último pololo.

Esto ocurrió en una conversación con Nabila, cuando hablaba de cita con Camilo Huerta. Instancia, en la que también recordó la última relación amorosa que tuvo, la que fue con un estadounidense.

«Era súper amigo mío, pasamos ene tiempo siendo amigos, muy parecido a este caso. Era súper cariñoso y todo, y recién como seis meses después me dio un beso. Él tenía 34 o 36 y su objetivo de vida era casarse y tener hijos, así que qué pena que éramos incompatibles. Y pasaba metido en mi casa, mis hijos lo conocían y todo, pero Marcelo lo odiaba», reveló Paula Pavic.

En esta sentido, recordó una incómoda situación que se produjo cuando Chino Ríos conoció a su última pareja.

La revelación de Paula Pavic

La participante de «Vecinos al Límite» recordó que hace unos seis meses estaba en un asado con su grupo cristiano. Instancia en la que ex número 1 del tenis llegó de imprevisto.

«Nos vio que estábamos ahí, no se quería ir, así que lo invitamos. Y se puso a tomar y empezó a ser súper pesado con todos, así mal, atroz. Cachó que yo tenía algo con él, así que le tiraba tallas pesadas, y el otro no enganchaba, lo dejaba hablando solo. Así que Marcelo se picó y empezó a tratar mal a todos, y en un minuto le dije que se fuera porque estaba dando jugo, lo estábamos pasando mal por él», señaló Paula Pavic.

Posteriormente, la empresaria señaló que pensó que su ex esposo ya se había ido y le dio un beso en la cara a su amiga. Sin embargo, el Chino estaba mirando desde la terraza.

«De repente Marcelo viene por atrás y me empieza a lengüetear la oreja, como marcando terreno. Este otro se para, le dice que pare, y Marcelo va y le pega un combo en la cara. Y mi amigo, en vez de pegarle de vuelta, lo agarra, le hace una llave y lo deja en el suelo. Y ahí quedó. Fue tan chistoso, no lo podía creer, en mi vida me habría imaginado verlo en esa posición», relató Paula Pavic.

Sin embargo, esto no fue todo. Resulta que a la mañana siguiente su amigo le mandó una fotografía de su auto. «Estaba todo rayado», indicó.

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