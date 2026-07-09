Bimza aclara cómo es su relación actual con Laura Prieto tras salir de «Vecinos al Límite»: la respuesta que todos esperaban
Bimza llegó a RadioActiva para hablar de su carrera musical, nuevos proyectos y también se sinceró sobre su vínculo con Laura Prieto.
En la jornada de este miércoles, el joven cantante Bimza estuvo presente en el programa «HiperActiva, Vamo a Calmarno». Instancia en la que conversó con Jaime Proox y Roberto Rosinelli sobre su carrera musical, su relación con Laura Prieto, con quien formó un vínculo en el reality «Vecinos al Límite» y mucho más.
En este sentido, el artista entregó detalles del reciente estreno de su canción «Mayor que yo». Tema del cual su videoclip fue protagonizado por Laura Prieto.
Tras ser consultado, sobre en qué se inspiró para crear este tema, Bimza señaló: «En este amor que tuve en el reality«.
Luego con respecto a su relación con Laura Prieto, indicó que son amigos y que han seguido en contacto después de salir del reality de Canal 13. «Nos estamos conociendo. La verdad creo que tenemos ritmos de vida distintos. Entonces eso hace que coincidamos poco, pero estamos disfrutando la vida ambos».
«Nos hemos visto y hemos compartido un par de cosas», agregó.
Los proyectos de Bimza
El joven aseguró que actualmente está centrado en su carrera como cantante. De hecho, por lo mismo aseguró que por el momento no tiene dentro de sus planes ingresar a otro reality.
Además, aseguró que siente que ser hijo de Kanela, vocalista de Noche de Brujas es una «responsabilidad».
«Es complicado para mí, la verdad, yo nunca quise hacer cumbia por lo mismo porque sentía que era una responsabilidad grande», indicó.
Vale señalar que Bimza inició su carrera en sonidos más urbanos, pero ahora dio un giro hacía la cumbia.
Por otro lado, dio a conocer que el 17 de agosto lanzará un EP y que está trabajando en una colaboración con Noche de Brujas.
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