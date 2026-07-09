Muere querida cantante que dio vida a una de las baladas más famosas de toda la historia

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha sacudido al mundo de la música. Se trata de la muerte de Bonnie Tyler, cantante galesa que brilló con su voz, principalmente en la década de los 70 y 80.

La artista tenía 75 años y su partida ocurrió en Portugal. País en el que vivía desde hace un tiempo.

El fallecimiento fue dado a conocer por la familia y el equipo se la cantante a través de un comunicado en redes sociales. De este modo, indicaron que murió «inesperadamente» mientras estaba internada.

Vale señalar que desde hace meses que Bonnie Tyler había presentado problemas de salud. En mayo se sometió a una cirugía intestinal de urgencia en un recinto asistencial cercano a Faro. Luego estuvo en cuidados intensivos y si bien mostró mejorías, su recuperación avanzaba con lentitud.

El legado de Bonnie Tyler

La artista alcanzó gran reconocimiento a nivel mundial en los 70 y 80. Uno de sus mayores éxitos fue Total Eclipse of the Heart (1983). Balada que se terminó transformando en un clásico con el paso de los años.

Además, otros temas destacados de Bonnie Tyler son Holding Out for a Hero que es una de las canciones de Footloose. Además, It’s a Heartache que también fue un impulso para su carrera.

Vale señalar que si bien su etapa de mayor éxito comercial quedó atrás hace décadas, la cantante nunca se alejó de la música. Publicó nuevas canciones, hizo colaboraciones e incluso siguió realizando conciertos antes de presentar problemas de salud.

Por otro lado, cabe destacar que en el comunicado compartido por el entorno de Bonnie Tyler pidieron respeto para enfrentar este momento. «Publicaremos un nuevo comunicado próximamente, pero por ahora pedimos privacidad para poder afrontar esta tragedia», indicaron.

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