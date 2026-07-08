«Es el rey del pop (Bad Bunny). Es la maldita cabra, no hay discusión. Para mi ahora mismo no hay nadie más influyente que él en el planeta»

Recientemente, el destacado cantante español, Quevedo protagonizó un nuevo capítulo del Carpool de «Vamo a Calmarno». En esta instancia, el artista conversó con Jaime Proox y Roberto Rosinelli de su carrera y de la escena musical actual.

En este sentido, uno de los momentos que más ha dado que hablar de este episodio, fue cuando el intérprete de éxitos como «Columbia» fue consultado sobre Bad Bunny.

Ante esto, el español se rindió en elogios ante el Conejo Malo e incluso señaló que es una de las figuras más influyentes de la música actual.

Quevedo se rinde ante Bad Bunny

En esta oportunidad, el cantante de nacionalidad española se sometió a la clásica dinámica de «Vamo a Calmarno», en la cual debía reaccionar con emojis a diversos nombres de la escena musical.

En este sentido, cuando le tocó Bad Bunny, en primera instancia escogió una carita con ojos con signo de dinero y posteriormente un diablito.

«El Conejo Malo es bueno. Es buenisimo, es una persona increíble», aseguró.

Más adelante en la conversación, Quevedo aseguró que para él, actualmente Bad Bunny es el «rey del pop».

«Es el rey del pop, cantando reggaetón y dembow como dile el. Es la maldita cabra, no hay discusión. Para mi ahora mismo no hay nadie más influyente en el planeta que él», indicó.

«Encima siendo hispanohablante, me parece una locura (…) Es ridículo, es absurdo. Es una visión que el tiene que va más allá», añadió Quevedo.

Cabe destacar que indicó que nunca ha tenido una conversación con Bad Bunny para hacer una colaboración. Sin embargo, reconoció la gran admiración que siente por él. Además, valoró que tuvo la oportunidad de cantar junto a él en España.

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