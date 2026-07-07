Reconocido cantante chileno llegó a la televisión española y llevó de regalo un indio pícaro: la reacción del animador lo dice todo

Recientemente, el destacado cantante chileno, Martinwhite estuvo presente en La Revuelta, programa de la Real Televisión Española (RTVE). Instancia en la que protagonizó un cómico momento.

En esta oportunidad, el intérprete de éxitos como «V16» estuvo junto a la colombiano Manuel Turizo promocionando su nueva colaboración «La Guaracha».

El cómico momento que Martinwhite protagonizó en la TV española

En medio de la entrevista, el artista nacional sorprendió con un regalo al conductor David Broncano. Resulta que le un «indio pícaro», clásica figura de nuestro país. Frente a esto, el animador notó rápidamente que había algo raro.

«Esto es algo típico de Chile, no es algo que yo haya inventado», señaló riendo Martín White.

En tanto, David Broncano, mencionó: «Esto es típico de Chile? ¿Seguro? Es que ya le veo que él es pícaro. ¿Me voy a llevar una sorpresa? Creo que estamos pensando todos lo mismo, ¿no? Con mucho cariño desde Chile para España, lo que parece ser una escultura tradicional».

Posteriormente, el conductor levantó la figura y descubrió lo que escondía el «indio pícaro». Algo que no pasó desapercibido y generó risas en Martinwhite y Manuel Turizo.

Incluso, el cantante colombiano bromeó al respecto. «Brother, esto lo puedes utilizar, por ejemplo, cuando lo tienes aquí (escritorio) y algo te gusta. La gente hace bulla, tú ¡bua! (levanta el indio), porque se te paró, como que te emocionas», señaló riendo.

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