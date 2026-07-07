«Hasta yo mismo me funo»: Jorge Valdivia alza la voz y aclara pregunta que muchos se hacían

Recientemente, Jorge Valdivia se puso en contacto con el programa «Hay que decirlo» de Canal 13. Instancia, en la que dejó saber que no quiere seguir siendo involucrado en controversias por situaciones que involucran a su expareja, Daniela Aránguiz.

De este modo, cuando hablaban de la polémica que involucra a su ex y Nidyan Fabregat, el exfutbolista compartió un descargo.

«Miren, lo que yo quiero decir o quiero que entiendan y analicen, tal vez bajo mi punto de vista, y que al menos generen la duda», señaló el «Mago» Valdivia.

«Lo mismo pasó con Daniela, estoy un poco cansado de que cada vez que Daniela haga noticia con declaraciones que son propias, no tienen nada que ver conmigo, son propias de ella, al final me terminan involucrando a mí, entonces la noticia termina siendo, Daniela, Nidyan y también yo», añadió.

En este sentido, Jorge Valdivia indicó: «Me incomoda que involucren porque, al final, yo tengo una nueva pareja, mi nueva pareja tiene hijos, ¿cachái?, entonces, pucha, me resulta súper molestoso que cada vez que Daniela esté metida en una noticia, me terminen involucrando a mí».

Jorge Valdivia aclara polémica de anillo con Daniela Aránguiz

Además, en esta oportunidad, el exjugador de La Roja se refirió a una polémica del anillo de compromiso con Daniela. En dicha instancia la mujer indicó que el exfutbolista la habría contactado para pedirselos.

«No encuentro nada más flaite que un hombre esté pidiendo los regalos que uno hizo, sobre todo si esos obsequios tienen un significado especial», señaló Aránguiz en Sígueme.

Frente a esto, en el programa de Canal 13, Jorge Valdivia indicó: «Lo que quiero decir, es que un correo privado, donde yo pido mis anillos, nadie se dio el tiempo para hacer la pregunta y decir: ‘oye, ¿es tan grave que Jorge le pida los anillos, que le corresponden a él?’. Daniela tampoco lo dijo claramente».

«Es muy distinto si Daniela se para en un panel y dice ‘ustedes encuentran raro que Jorge me pida sus anillos», añadió.

En este sentido, Jorge Valdivia aclaró: «Yo no le pedí que me devolviera ropa, un perfume, una cartera o un anillo, porque sería último, hasta yo mismo me funo y digo ‘que soy ordinario'(…) Yo estaba pidiendo algo mío, pero nadie hizo el ejercicio».

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