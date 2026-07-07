Conmoción en la escena musical: muere a los 37 años reconocida cantante de uno de los grandes éxitos de la década pasada

Recientemente, se confirmó una noticia que ha golpeado al mundo de la música. Se trata del fallecimiento de Lauren Bennett, cantante británica conocida por su participación en el éxito «Party Rock Anthem» de LMFAO.

La partida de la cantante de 37 años fue confirmada este lunes por las integrantes de G.R.L. Agrupación de la cual formó parte por años.

Vale señalar que hasta el momento no se han entregado detalles sobre las causas de la muerte de Lauren Bennett.

Conmoción por la partida de Lauren Bennett

A través de las redes sociales, la banda G.R.L compartió un sentido mensaje dedicado a su excompañera. En la publicación aseguraron que tienen «el corazón roto». Además, valoraron la huella que dejó la artista en ellas y en quienes tuvieron la oportunidad de trabajar con ella.

Vale señalar que Lauren Bennett nació en Kent, Inglaterra. Su carrera musical inició desde joven. Sus primeros pasos fueron en Factor X y luego se sumó a Paradiso Girls. Agrupación en la que alcanzó gran popularidad debido a la canción «Patron Tequila».

Y en 2011 consiguió mayor reconocimiento tras colaborar con LMFAO y GoonRock en «Party Rock Anthem». Canción que tuvo gran éxito a nivel mundial. De hecho, por semanas estuvo liderando el Billboard Hot 100 y alcanzó el primer lugar en una veintena de países. De este modo, se transformó en uno de los mayores éxitos pop de la década.

Por otro lado, durante su paso por G.R.L., Lauren Bennett también enfrentó una dura situación. Resulta que en 2014 falleció la integrante Simone Battle. Luego de esto, el grupo participó en diversas campañas de concientización con respecto a la salud mental.

En los últimos años, Bannett siguió trabajando en la música con proyectos personales y presentaciones ocasionales. Y cuando se conoció su partida, diversos colegas y fanáticos le han dejado mensajes de despedida. En este sentido, la han recordado por ser una de las voces un himno de la década pasada.

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