Famoso humorista chileno impacta tras revelar que le gusta usar ropa de mujer: «El colaless que andas trayendo»

Recientemente, un humorista nacional generó gran sorpresa por una inesperada revelación. Estamos hablando ni más ni menos que de Marcelo «Coronel» Valverde.

El comediante estuvo invitado a «Mari con Edu», el podcast de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes.

La confesión de Coronel Valverde

En esta oportunidad, el comediante se refirió a su relación con la ropa. En este sentido, confesó que después de bajar de peso le empezaron a llamar la atención prendas que antes no hubiese utilizado.

La revelación nació después de que los conductores del podcast se refirieron algunas de las dinámicas del programa «El Sentido del Humor» de Valverde, Héctor Romero y Luis Slimming. En este sentido, le consultaron sobre quién es «el más travesti» de los tres.

Frente a esto, el humorista sorprendió con respuesta. «Yo, Marcelo, claramente yo», señaló.

Posteriormente aclaró que le gusta cierto tipo de prendas, no caracterizarse completamente como mujer. «Me gusta vestirme en general. Una cosa es usar ropa de mujer y otra cosa es vestirme de mujer», indicó.

«Yo quería usar, por ejemplo, esas poleras de mujer que tienen las mangas más cortas; esta chaqueta, el poleron, estos calzones», añadió en modo de broma.

«El colaless que andas trayendo», le dijo Eduardo Fuentes, quien se encontraba al otro lado de la mesa.

Luego, Coronel Valverde se refirió a una prenda de María Luisa Godoy y expresó: «Por ejemplo, esa chaqueta la uso cagado de la risa».

Frente a esto, la comunicadora le dijo «Ve si te cabe» y se cambiaron de ropa.

Luego Eduardo Fuentes indicó: «Marcelo Valverde… cómo ha cambiado». «¿Qué dirá la gente de Arica?», agregó.

«No, un asco que le doy a la gente de Arica», le contestó el humorista.

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