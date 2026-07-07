«Soy bisexual totalmente asumida, he tenido dos relaciones con mujeres. No tengo tabú. Estoy abierta a conocer chicas, chicos»

En un reciente capítulo del reality de Canal 13, «Vecinos al Límite», Julia Fernandes tuvo una íntima conversación con Karla Constant. Instancia en la que la modelo brasileña habló de diversos temas. Entre ellos su infancia y vida sentimental.

En este sentido, dio a conocer que que creció en el pantanal amazónico en Brasil y que su familia se dedicaba al campo.

Además, Julia Fernandes reveló que desde cuando eran adolescentes empezó a tomar su propio camino y que a los 15 años inició en el modelaje.

«Esperaba a esta altura de mi vida, a los 31 años, tener una familia, hijos y vivir en una mansión en París. Pero estoy contenta de lo que he obtenido. Vengo de una familia muy pobre, y siempre quise viajar y conocer todo», añadió.

Julia Fernandes se sincera sobre su orientación sexual

Además, en esta oportunidad, la brasileña también habló sobre su orientación sexual.

«Soy bisexual totalmente asumida, he tenido dos relaciones con mujeres. No tengo tabú. Yo estoy abierta a conocer chicas, chicos. Me gusta la persona, lo que me entrega y, principalmente, si me hace feliz y me acompaña», indicó Julia Fernandes.

«Soy una mujer muy independiente desde chica. Mantengo a toda mi familia. Respeto mucho mi trabajo. Encuentro que lo hago súper bien», añadió la participante de Vecinos al Límite.

En tanto, con respecto a la relación que quiere para su vida, la modelo brasileña indicó que busca a alguien con sus propios proyectos.

«Que también trabaje, que también tenga lo suyo. También quiero a una persona cien por ciento para mí y yo sea su mundo», expresó. Además, indicó que al estar sola en Chile se entrega por completo en los romances.

«Yo quiero un hombre que solo tenga atención para mí, lindo, que sea más joven que yo, por lo menos algunos meses», continuó.

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