Figura de la TV chilena acusa a una de sus grandes enemigas de filtrarle videos íntimos: «Tuve que ir a la PDI»

Recientemente, Adriana Barrientos compartió un potente descargo contra Nicole «Luli» Moreno.

Vale señalar que esto ocurrió después de que Luli indicó que en una entrevista del reality de Mega, Volverías con tu ex? 2 que ha recibido videos íntimos de «La Leona».

Sin embargo, Nicole Moreno expresó: «Me han mandado dos videos de ella. Uno (sin ropa) donde me dijeron ‘fíltralo’, pero yo jamás, independiente del daño que me hizo, jamás haría ese daño».

Frente a esto, Adriana Barrientos alzó la voz y entregó su versión.

Las palabras de Adriana Barrientos

La panelista de Zona de Estrellas indicó: «Mentirosa. Ella filtró los videos y no filtró uno, filtró dos videos. Yo tuve que ir a la PDI porque resulta que me lo pidieron, no por mí, porque la verdad es que a mí no me importa, pero me lo pidió la página para la cual yo trabajo que es de Estados Unidos».

En este sentido, indicó: «Se hizo un seguimiento y resulta que el teléfono de la Luli tiene conexión directa con el teléfono del jefe de los ‘Care Jarro’, que fue su pololo y que hasta el día de hoy está en Santiago 1 cumpliendo condena».

Adriana Barrientos mencionó que el hombre en cuestión fue «pololo de toda la vida de Luli. Yo supe de esto cuando estaba en SQP y la Luli manejaba unos autos pero increíbles (…) Él le pasó el video a la Luli, del móvil que ellos tenían dentro de la penitenciaría le pasaron a la Luli (el video)».

«Unlok (la página de contenido para la que trabaja Adriana) quiso poner una demanda contra la Luli por derechos de autor. La empresa desde Estados Unidos iba a demandar y yo les dije que eso fue una vendetta, que no es que esta niña vino a robar contenido, tiene que haber sido una venganza personal», añadió La Leona.

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