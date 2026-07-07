Recientemente, Daniela Requena, periodista que fue parte del reality de Canal 13, Palabra de Honor dio a conocer una incómoda situación que vivió en sus vacaciones en Lisboa, Portugal.

Resulta que a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, dio a conocer que conoció a un joven. Sin embargo, todo tuvo un final que no se esperaba.

«En una de las playas un chico no paraba de mirarme hasta que se acercó a pedirme el número de teléfono», comenzó señalando Daniela Requena.

«Esa misma noche me propuso de quedar, le dije que sí porque me había llamado la atención. Dos chicos jóvenes, solteros, que se conocen y deciden ir un paso más allá», añadió.

En este sentido, la exparticipante de Palabra de Honor indicó: «Después de estar varias horas juntos, me propuso de terminar la noche en su casa. Lo que pasó ahí fue una relación íntima que ambos disfrutamos. Yo me fui de su casa y él me agregó a Instagram. Ahí descubrió que soy una mujer trans. Horas más tardes me escribió un mensaje diciéndome lo malísima persona y mentirosa que era».

Daniela Requena revela incómoda situación que vivió durante sus vacaciones

La mujer reveló el mensaje que recibió por parte del hombre: «Soy un hombre heterosexual y no me atraen las mujeres trans, lo que me hiciste no estuvo bien ni fue ético. Debiste decírmelo desde un principio o, al menos, antes de que ocurriera nada entre nosotros».

Ante esto, Daniela Requena indicó: «Si no te quieres acostar con una mujer trans estás en todo tu derecho, pero tú tampoco me puedes obligar a mí a llevar un cálculo escrito en la frente que diga que soy trans».

Además, la exparticipante del reality Palabra de Honor mencionó: «Yo no oculté quién soy. Tú me conociste como Daniela, te atrajo Daniela, te reíste con Daniela, tuviste una relación íntima con Daniela, tú le pediste el teléfono a Daniela, a ti, en definitiva, te atrajo Daniela. Tú lo que no conocías es una parte de mi pasado, una parte que forma parte de mi historial médico y personal, una parte que yo decido no contar en una primera cita».

No obstante, dio a conocer que el hombre le dijo: «Lo que hiciste no está bien y me está afectando tanto física como mentalmente. Lo que hiciste conmigo fue una mentira porque te presentaste como una mujer, pero eres una mujer trans».

Además, Daniela Requena aseguró que nunca mintió, ya que no fue consultada al respecto.

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