Restricción vehicular en la Región Metropolitana 2026: revisa los vehículos que no pueden circular este miércoles 8 de julio

¡Atención RadioActivos! Desde el 1 de mayo que está en vigencia la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Medida que tiene la finalidad de cuidar el aire y que se extenderá hasta el 31 de agosto.

Vale señalar que la medida se traduce en que diversos vehículos no pueden circular durante días determinados de la semana.

La restricción vehicular se aplica en toda la provincia de Santiago y se incluyen comunas como Puente Alto y San Bernardo. El horario es entre 07:30 y 21:00 horas, de lunes a viernes (excepto feriados).

La restricción vehicular de este miércoles 8 de julio

Los vehículos con restricción vehicular durante este miércoles 8 de julio son aquellos con patentes finalizadas en los siguientes dígitos:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del 2011: 2 o 3.

Automóviles no catalíticos que no cuentan con sello verde: 4, 5, 6 o 7.

Motocicletas de antes del 2002: 4, 5, 6 o 7.

Motocicletas que fueron inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010: 2 o 3.

Buses de pasajeros que no cuentan con sello verde: 4, 5, 6 o 7.

Transporte de carga que cuentan con sello verde: 4, 5, 6 o 7.

De todos modos, se podrían agregar más números a la restricción vehicular del miércoles 8 de julio. Esto en el caso de que se declare alerta, preemergencia, o emergencia ambiental.

Por otro lado, los vehículos que no cuentan con sello verde no puede circular dentro del anillo de Américo Vespucio.

Se recomienda que los conductores estén pendientes a la restricción vehicular en Santiago. De esta manera se cuida el aire de la contaminación y también se evitan multas.

Las sanciones por incumplir esta medida van desde 1 a 1.5 UTM. Esto equivale aproximadamente entre $70 mil a $90 mil.

Vale señalar que quienes quieran conocer más información con respecto a la aplicación de la restricción vehicular en la Región Metropolitana pueden revisar el sitio web oficial del Ministerio de transportes y Telecomunicaciones.

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