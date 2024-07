«Nunca tuve tanto miedo»: Julia Fernandes impacta tras contar su verdad sobre el accidente que tuvo con Ignacio Lastra

Recientemente, la popular modelo brasileña, Julia Fernandes, entregó impactantes detalles sobre el accidente que tuvo con su expareja, Ignacio Lastra en el 2017.

Después de años del lamentable incidente, la chica reality conversó del tema con Lisandra Silva en el podcast ‘Open Mic’.

En este contexto, Julia Fernandes señaló que el día en que tuvieron el accidente, estaban en una discoteque. Instancia en la que tuvieron una discusión después de que le contó que haría un evento. «En frente de todos, me dijo: ‘Porque eres una puta'», mencionó.

«Pido un Uber, lo miré y le dije ‘esta va a ser la última vez que me vas a ver en tu vida’. Él pasa atrás mío, agarra su auto, obviamente estaba curado, va a salir del estacionamiento y choca el auto de adelante y de atrás. Cuando yo vi eso (…) yo dije ‘yo sé que él me ama y si yo entro al auto, yo sé que lo va a cuidar'», narró.

Además, Julia Fernandes relató que «Yo entro al auto y le digo: ‘Ahora vamos a tu casa’. Yo voy a agarrar el restante de las cosas que tengo en tu departamento (…) Y de ahí nunca más nos vamos a ver, ni hablarnos».

En este sentido, la joven agregó: «Él para el auto, abre la puerta del auto (…) En el momento en que el auto para y abre la puerta, dice así: ‘Bájate de mi auto, yo no te voy a llevar a ninguna parte’. Yo linda, hermosa, de tacones, parada en medio de Providencia, en un local nada que ver. Yo dije: ‘No me va a dejar acá, yo soy antes de todo una mujer'».

Asimismo, Julia Fernandes reveló el miedo que sintió cuando Ignacio Lastra comenzó a acelerar. «Cuando pasa la tercera roja, y estábamos a más de 200 por hora, yo vi que la cosa era seria. Fue cuando yo empecé a implorar por mi vida. Yo nunca tuve tanto miedo como el miedo que tuve en ese momento», contó.

Julia Fernandes contó por qué no habló antes del tema

Cabe destacar que durante la entrevista, Julia Fernandes contó por qué no habló antes del tema. «Yo tuve psicólogo. La gente del hospital en el que yo estuve, me dijeron: ‘Si Nacho llega a tener odio del público, lo más probable que puede pasar es el suicidio'», indicó.

Además, la chica reality contó que por mucho tiempo aguantó críticas de la gente tras el accidente que tuvo con Ignacio Lastra. «Todas las personas me juzgaron y me culparon por algo que yo no hice», señaló.