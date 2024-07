Latife Soto reveló que Parived le habría realizado «magia negra» a Tonka Tomicic: «Es parte de…»

La popular tarotista nacional, Latife Soto, generó gran sorpresa tras revelar que Marco Antonio López, más conocido como Parived habría realizado «magia negra» en contra de su expareja Tonka Tomicic.

Esto lo dio a conocer en una conversación con FMDOS. Instancia en la que también mencionó que esto podría estar afectando a la vida de la animadora.

«Lo que veo en mis cartas es que él utilizaba temas de magia negra, con distintos motivos. Es parte de su mundo esotérico y su filosofía de vida», indicó Latife Soto.

Además, agregó: «No solo realiza magia negra con ella. Él puede dominar a quien él quiera, (la magia) viene de otra vida».

En este contexto, Latife Soto expresó: «Hay personas que no les afecta nada y a otras que sí. Acá ella lo podrá negar mil millones de veces, pero es lo que yo vi en las cartas, en un tarot. La persona trabajada nunca sabe que está trabajada».

¿Tonka Tomicic está enterada de la magia negra de la que estaría siendo víctima?

En conversación con FMDOS, Latife Soto señaló que Tonka Tomicic no está enterada de la supuesta «magia negra» que le estaría haciendo su expareja Parived. Además, indicó que esto podría afectar a la vida personal de la animadora.

«Ella no sabe. Es de las personas que no se dan cuenta de las cosas, pero les pasan muchas cosas negativas y pierden mucho en lo material. Los afectados pierden trabajos, parejas, familias, amigos, etc. Y ellos jamás sabrán que les hicieron algo», mencionó la guía espiritual.

En este sentido, Latife Soto también expresó: «En las cartas me salía que ella quiere estar liberada de este proceso para poder trabajar y volver a rearmarse con su vida».

