El Show de la Tencha: auditora reveló que tomó drástica decisión tras pillar a su pareja con otra mujer en un motel

Durante la jornada de hoy, nuestra señora Hortensia recibió el llamado de una auditora que hace algunos días le contó que pilló a su pareja con otra mujer en un motel en El Show de la Tencha.

Escucha la llamada a continuación:

En este sentido, la mujer señaló que sacó algunas fotos y después llamó al hombre, quien no le contestó

Ante esto, nuestra auditora le contó a nuestra querida Tencha que caminó hasta su trabajo, donde lo esperó.

En este sentido, expresó que su pareja no tuvo la mejor reacción al verla y que le habría indicado: «¿Y tú qué haci acá? No te da vergüenza».

Posteriormente, la auditora del Show de la Tencha reveló que le pasó los dos anillos, el de compromiso y el de matrimonio. Además, mencionó qué le dijo «suerte» a la mujer con la que pilló a su pareja en el motel.

Además, la chiquilla indicó que tas la incómoda situación, se quedó en la casa de sus padres durante el fin de semana.

En este sentido, mencionó que su pareja intentó llamarla. Sin embargo, no le contestó. «Yo desconecté el teléfono, mi mamá me quitó el teléfono», contó.

El Show de la Tencha: la decisión que tomó la auditora

Luego, nuestra Tenchita le preguntó a la mujer qué pensaba hacer luego de descubrir a su pareja con otra mujer.

Frente a esto, la auditora reveló que tomó una drástica decisión: «Yo le pedí el divorcio. Yo me voy a separar de él, porque yo creo que no podré llevar esta situación».

Además, la mujer contó que su hijo (de 6 años) no está enterado del conflicto que tuvo con su pareja y que no sabe cómo decirle que su padre ya no vivirá más con ellos.

En este contexto, la auditora contó en El Show de la Tencha que actualmente sus objetivos son dedicarse a su hijo y tener su propia peluquería.

Cabe destacar que nuestra señora Hortensia aconsejó a la joven. «Jamás dejes que esta rabia le haga daño a tu hijo. Es decir, deja que el papá sea papá de él. Separa las cosas».