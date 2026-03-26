Revelan que Jorge Valdivia le hizo un lujoso regalo a su nueva pareja: «A Daniela Aránguiz le gusta mucho también…»

Hace un tiempo se dio a conocer que Jorge Valdivia está en un nuevo romance con la periodista y empresaria Priscila «Titi» Armenakis.

La revelación la hizo la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, quien expresó: «Tiene una relación efectivamente hace poquito más de 3 meses, ellos han compartido con su círculo más íntimo. Los hijos de Jorge la conocen, de hecho pasaron las vacaciones juntos».

Y recientemente, El Mago Valdivia compartió una fotografía en sus redes sociales, en la aparece con la periodista para celebrar su cumpleaños. En el registro, ambos aparecen riendo y con un ramo de flores.

El lujo regalo de Valdivia a su nueva pareja

Vale señalar que el ramo de flores no habría sido el único regalo del futbolista a su nueva pareja.

Resulta que en el podcast Bombastic, Cecilia Gutiérrez dio a conocer que Jorge Valdivia le habría dado un lujoso regalo.

«Ellos celebraron el cumpleaños de la Titi en la casa del Mago. Le regaló un punto de luz de Tiffany», indicó.

En este sentido, Cecilia Gutiérrez expresó: «A la Daniela (Aránguiz) le gusta mucho Tiffany también».

Si bien la comunicadora no entregó el precio exacto de esta joya, estas suelen tener un valor que se encuentre rondando el millón o millón y medio de pesos.

Por otro lado, Manu González se refirió a cómo se habría tomado Daniela Aránguiz esta nueva relación de Jorge Valdivia. En este sentido, aseguró que ha sido con calma. «Está contenta. Dice que le parece muy bien, que ya han pasado cuatro años (desde la separación) y, obviamente, si Jorge ha encontrado una persona que le quiere, que le cuida y que se entiendan, pues está muy bien», aseguró el periodista.

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