Pamela Díaz reveló en vivo desconocido problema de salud: «Si alguien me puede ayudar, sería muy feliz»

Recientemente, Pamela Díaz dio mucho que hablar tras lanzar una inesperada confesión sobre su estado de salud en el programa de Canal 13, «Hay que decirlo».

En esta instancia, «La Fiera» dio a conocer un desconocido problema relacionado con su salud. La comunicadora mencionó que lo arrastra hace varios años. Situación que generó gran sorpresa en los panelistas del espacio.

Pamela Díaz revela desconocido problema de salud

Resulta que Pamela Díaz señaló que en algunas oportunidades se queda «pegada».

«Me salgo de mi cuerpo, se los juro. Tengo un problema, me está pasando… ¡No estoy mintiendo! Si alguien me puede ayudar, sería muy feliz», indicó la comunicadora en el programa de espectáculos.

Además, la conductora de «Hay que decirlo» expresó: «Me está pasando algo hace dos años y ahora último se está haciendo más frecuente. Como que me desenchufo, podría estar hablando con ustedes y hay un momento que no estoy, me desconecto».

En este sentido, Pamela Díaz dio a conocer que hace un par de días vivió uno de estos episodios.

«Me quedé como un hand roll, tiesa. No sé si serán 10 segundos o tres segundos. De repente digo: ‘Desperté’. ¡Tómenme en serio!», mencionó.

Vale señalar que tras el relato de Pamela Díaz, la psicóloga Alexandra Vidal se refirió al tema. Incluso dio a conocer que le hizo una recomendación. «Eso puede ser como parálisis… Le dije que fuera a un neurólogo», mencionó.

La revelación de «La Fiera» no pasó desapercibida para sus compañeros, quienes no dudaron en subirla al columpio. Por ejemplo, Matías Vega señaló: «El Chavo del 8 le decía la garrotera». En tanto, Nacho Gutiérrez indicó: «Alexandra, ¿puede ser la chiripiorca?».

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