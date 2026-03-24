Pamela Díaz reacciona al nuevo romance de Jean Philippe Cretton: «El dijo que no quiere…»

Luego de múltiples rumores sobre su estado sentimental, el pasado domingo Jean Philippe Cretton compartió una romántica foto con quien sería su nueva pareja, lo que le pondría fin a las especulaciones.

Resulta que el popular rostro de TV publicó una foto con Camila Miguel, lo que más tarde fue tema de conversación en el programa de farándula de CHV, Primer Plano.

En tanto, durante la jornada de este lunes, su expareja, Pamela Díaz se refirió al tema en el espacio que conduce en Canal 13, «Hay que decirlo».

Pamela Díaz reacciona al nuevo romance de Jean Philippe Cretton

La «Fiera» señaló que ve muy contento a su expareja por su actual situación sentimental.

«¿Saben qué? Déjenlo tranquilo. Yo creo que para que Jean-Philippe haya subido una foto con alguien, porque venía todo este show de Primer Plano seguramente, es porque está tranquilo y contento, todo eso. Además él dijo que no quiere estar más metido, involucrado en la tele», señaló Pamela Díaz.

En este sentido, la conductora de «Hay que decirlo» le solicitó a los medios de comunicación que no lo presionen y que lo dejen tranquilo durante esta etapa.

«Está enganchado, pasándolo bien y para que no te sigan (los medios). Si tú dejas un rato una foto, es para que no te molesten», indicó.

«Es fome que te sigan a todos lados», agregó Pamela Díaz.

Vale señalar que la «Fiera» y Jean Philippe Cretton tuvieron una intensa relación, la que tuvo una duración de aproximadamente cuatro años y que llegó a su fin de manera oficial a mediados de agosto.

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