“Tienes que dar la cara”: Pamela Díaz lapida a Gissella Gallardo tras ausentarse en ‘Hay que decirlo’

Estos días Marité Matus ha dado unas declaraciones que han dado mucho que hablar. Todo habría ocurrido tras la revelación de Gissella Gallardo, que le dijo a Pamela Díaz que Camilo Huerta le habría sido infiel a Matus con su hija, Trinidad Neira.

Tras el hecho, La Fiera le contestó en ese momento a la periodista, ya que se encontraban las dos en el programa ‘Hay que decirlo’, espacio donde surgió el comentario de Gallardo. Fue así como después Marité Matus salió a hablar en defensa de Gissella.

La empresaria dio una entrevista a Las Últimas Noticias, donde mencionó que rompió el silencio de las infidelidades de su ex esposo Camilo Huerta con Trini Neira por “cómo la conductora había tratado a Gallardo en el programa hace algunos días”.

“Vi cómo la humillaron, vi cómo Pamela Díaz le puso un pie en la cabeza”, dijo Matus.

¿Qué dijo Pamela Díaz?

En la última transmisión del programa de espectáculos ‘Hay que decirlo’ se notó la ausencia de Gissella Gallardo, situación que Pamela Díaz no pasó por desapercibido, tirando un tajante comentario hacia la periodista.

Al iniciar, La Fiera mandó un recado en la televisión: “un saludo a Gissella que debe estar en su casa en estos momentos”, comenzó. Acto seguido, dijo que quería preguntarle directamente sobre los dichos de Matus en el diario LUN.

“Marité dijo que dio la entrevista solo porque en este programa yo maltraté, pisoteé y humillé a Gissella, eso lo dijo la vocera de Gissella, viste que ahora se cambiaron los roles”, agregó.

“Entonces yo esperaba que si no hubiese estado Gissella hoy día, hubiese estado Marité. Pero ya sabemos que Gissella hoy día no se tomó el día libre, sino que tengo entendido que mi canal le dio el día libre, ¿Por qué? No tengo idea”, siguió.

“Me hubiera gustado que esto lo hubiésemos hecho público, porque como nosotros hablamos de todo el mundo, yo estoy aquí sentada, pero parece que al final eso no va a pasar, seguramente hasta el día que venga Gissella, que no sé cuándo será”, sentenció.

En esa misma línea, comentó que a Gallardo “le gusta hablar y hacer que todo el mundo sepa que ‘pobrecita, estoy cuidando mi pega’ y cosas así, pero en ningún momento nadie la va a echar, sólo tienes que dar la cara”, cerró.

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