“Para los martes de pololeo”: Don Francisco bromea a José Antonio Kast por carta que le entregó Boric en el cambio de mando

Este lunes se realizó el último episodio de ‘Las Caras de La Moneda’, espacio donde el conocido Don Francisco entrevistó al presidente José Antonio Kast.

Entre conversaciones sobre temas de actualidad y contingencia e historias del Presidente fuera de su rol como mandatario, el animador no se aguantó y le lanzó una broma al respecto de la carta que le entregó Gabriel Boric durante el cambio de mando.

Hasta ahora, nadie sabe lo que dice el mensaje, por ello es que Don Francisco aprovechó de preguntarle qué es lo que contenía la carta, mencionando que en el canal ya hay especulaciones, dejando descolocado al Presidente.

Esta fue la broma de Don Francisco

El conductor puso en aprietos al mandatario cuando comenzó hablando sobre el famoso cable submarino chino, situación que puso en tensión entre el ex Presidente Gabriel Boric y Kast, a días de realizar el cambio de mando.

Pero queriendo mostrar el lado más humano de José Antonio Kast, Don Francisco le preguntó directamente por el mensaje que le entregó Boric en dicha instancia.

“No era un papelito, era un sobre con una carta”, aclaró Kast ante las consultas de Mario Kreutzbeger, quien le tiró una talla subida de tono que lo descolocó.

“Decían acá que la carta decía lugares escondidos para hacer los martes de pololeo”, bromeó Don Francisco, quien incomodó a Kast con su salida del libreto.

La respuesta de JAK

A pesar del momento, el Presidente evitó dar detalles, escapando de la pregunta. “No puedo revelar los secretos de Estado”, mencionó sobre el famoso papel.

Aunque reconoció que era un buen mensaje, agradeciendo a Boric. “Era un buen mensaje y se lo agradezco. No es habitual, pero se enmarca dentro de lo que es cada uno y eso hay que valorarlo”.

“Fue un bonito gesto, ¿no? Salvo que en el papelito le hubiera dicho zamba y canuta”, insistió Kreutzberger, tratando de buscar una respuesta más atrevida de Kast.

“No, para nada. Uno se sorprende, pero creo que es parte de nuestra cultura también, dejar cosas personales por escrito”, aclaró el Presidente, continuando con otros temas de la charla.

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