Lluvia en la Región Metropolitana: revisa cuándo se registrarían precipitaciones en Santiago y cuánta agua caería, según Meteored

Ya cada vez nos adentramos más en marzo y se acerca el fin del verano. De hecho, las temperaturas ya empezaron a bajar en Santiago. En este sentido, muchas personas se preguntan cuándo puede volver la lluvia en la Región Metropolitana.

Y recientemente, el portal especializado en meteorología, Meteored dio a conocer que durante dos días de estas semana se podrían registrar precipitaciones en la capital del país.

Lluvia en la Región Metropolitana: revisa cuándo se podrían registrar precipitaciones en Santiago

Meteored dio a conocer en su pronóstico del tiempo para Santiago que durante el viernes 20 y el sábado 21 de marzo se podría registrar lluvia en Santiago.

El portal meteorológico, indicó que en el caso del viernes, las precipitaciones comenzarían cerca de las 18:00 horas y se extenderían por el resto de toda la jornada. Durante dicho día, caería un total de 9.1 mm de agua.

Por otro lado, para el sábado se esperan precipitaciones durante la madrugada, las que finalizarán a eso de las 06:00 horas. En total caerían 3.5 mm de agua.

Vale señalar que es importante estar pendientes al pronóstico del tiempo en Santiago para los próximos días. Esto debido a que con el pasar de los días puede cambiar.

Revisa el tiempo para los próximos días en la capital

De acuerdo a lo informado por Meteored, para mañana miércoles 18 de marzo, se espera una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 14 grados en Santiago.

Por otro lado, para el jueves 19 de marzo se espera una baja en las temperaturas. La máxima sería de 25 grados y la mínima de 13.

Mientras que durante el viernes de esta semana, jornada en la que se desarrollaría lluvia en la Región Metropolitana, la máxima sería de 22 grados y la mínima de 12.

En tanto, en el transcurso del sábado, la temperatura más alta sería de 22 grados y la más baja de 10 grados.

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