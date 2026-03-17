Confirman el fin de reconocido matinal de la televisión chilena tras 14 años al aire: «Dije que no iba a llorar…»

En la jornada del viernes 13 de marzo, un reconocido programa del cable llevó a cabo su último episodio después de 14 años al aire.

Estamos hablando ni más ni menos que del matinal Sabores del canal Zona Latina.

En este contexto, en el espacio llevaron a cabo un capítulo especial. Instancia en la que recordaron grandes momentos del espacio. Además, las animadoras, Camila Campos, Antonella Ríos y Eloísa Venegas se despidieron de su audiencia.

Es importante señalar que «Sabores» inició como un programa de cocina, liderado por Nataly Chilet. Posteriormente, se fueron abordando más temas, sin embargo, nunca se dejó de lado completamente a la cocina.

Reconocidas figuras fueron parte de este espacio en su momento. Entre ellos, se encuentran Faloon Larraguibel, Hugo Valencia, Mario Velasco, Lorena Capetillo, María Jimena Pereyra, Victoria Walsh y más.

Matinal «Sabores» de Zona Latina llegó a su fin: ¿Qué pasará con las animadoras del espacio?

Durante la emisión del último capítulo de «Sabores», Antonella Ríos entregó un sentido mensaje de despedida.

«Dije que no iba a llorar porque no es necesario, pero yo llegué hace un año o más, ya ni me acuerdo. Para mí ha sido muy entretenido, muy nutritivo, energético trabajar en este programa», señaló.

Además, agregó: «Estoy muy agradecida de poder estar en comunicación directa con la gente».

De todos modos, es importante aclarar que las tres animadores de este espacio pasaron a formar parte de un nuevo proyecto en el mismo canal. En concreto, ahora lideran el nuevo espacio vespertino titulado «Encantadas».

Este espacio tuvo su debut esta semana y se emitirá de lunes a viernes, entre las 18:30 y 19:30 horas. En el programa hablan temas relacionados con el espectáculo internacional.

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