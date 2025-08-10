«Lo pasé muy mal…»: Hugo Valencia recordó la demanda que le puso Pamela Díaz y que lo pudo llevar a prisión

El periodista de espectáculo, Hugo Valencia, fue uno de los invitados al último capítulo de «La Divina Comida«, de Chilevisión. En el programa de conversación y cocina, también compartió junto a Monty Torrent, Fernando Kliche y Catalina San Martín.

Hugo Valencia recordó uno de los episodios más complejos de su vida, cuando una mala broma lo hizo enfrentarse en un proceso judicial a Pamela Díaz.

Todo comenzó cuando en la conversación, Monty le preguntó a Hugo Valencia qué opinaba sobre el regreso de la farándula, a lo que él contestó: «Creo que la farándula nunca se ha ido, creo que ha mutado, hay otros programas que lo abordan desde otro lugar; los medios digitales nunca dejaron de hacer farándula«.

Ahí, Fernando Kliche le preguntó directamente: «¿A ti alguna vez te ha pasado alguna situación similar en que tú digas ‘bueno, ya me farandulearon mi posición?'».

Entonces, Hugo Valencia recordó el episodio en que sufrió una demanda: «Me han pasado varias cosas. Quizás mi mayor escándalo o lo más complejo que me ha tocado enfrentar fue la demanda que me puso Pamela Díaz el año pasado«.

«Festinamos con algo que se dijo en otro programa sobre Pamela Díaz. Para Pamela, lo que nosotros dijimos fue demasiado», agregó el comunicador.

En cuestión, el rumor era que Pamela Díaz había ingresado droga a un reality, con lo que Hugo Valencia había bromeado en su momento.

«Me equivoqué y fue complejo, lo pasé muy mal. Ella quería cárcel, quería que yo estuviera tras las rejas por este chiste«, explicó.

Para cerrar, aclaró, cómo se solucionó el conflicto: «Me defendí, creo que ella intuyó y, por lo mismo, nos ofreció una salida alternativa, las disculpas públicas en el mismo lugar», cerró.

