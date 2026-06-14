Restricción vehicular en Santiago 2026: estos son los vehículos que no pueden circular este lunes 15 de junio

Desde mayo que está rigiendo la restricción vehicular. Medida que se traduce en que múltiples vehículos no pueden circular en Santiado durante determinados días dependiendo de su patente.

El objetivo es cuidar la calidad del aire. Incluso, la mediada se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

En tanto, la restricción vehicular funciona entre lunes y viernes, excepto festivos. En tanto, el horario en entre 07:30 y 21:00 horas.

Revisa la restricción vehicular de este lunes

Los vehículos que tienen restricción vehicular en Santiago este lunes 15 de junio, son aquellos con patente finalizadas en estos números:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: 8 y 9.

Automóviles no catalíticos sin sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Motocicletas de antes del 2002: 2, 3, 4, o 5.

Motocicletas inscritas desde 2002 a septiembre al 2010: 8 y 9.

Buses de pasajeros que no tienen sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Transporte de carga que no tienen sello verde: 2, 3, 4, o 5

Es importante mencionar que los vehículos sin llego verde no tienen permitido ingresar al anillo de Américo Vespucio

Por otro lado, en caso de que se declare alerta, preemergencia, o emergencia ambiental podría aumentar al cantidad de vehículos con restricción vehicular.

De este modo, es importante que los conductores estén pendientes a la medida para cuidar la calidad del aire en Santiago. Además, también se evitan multas. Vale señalar que las sanciones por no cumplir con esta norma son de 1 a 1.5 UTM. Esto se traduce, en aproximadamente de $70 mil a $90 mil.

Para acceder a más información sobre la restricción se puede revisar la página web oficial del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

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