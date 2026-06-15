Conmoción por muerte de querida actriz que brilló en la icónica serie ALF: «Estamos devastados sin ella. La amamos muchísimo»

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha generado gran conmoción en el mundo del espectáculo. Resulta que se confirmó la muerte la actriz estadounidense Anne Schedeen, quien es recordada por su papel de Kate Tanner en la serie ALF.

La intérprete tenía 77 años y su partida fue informada por su propia familia a través de una publicación en redes sociales, donde le dedicaron unas en sentidas palabras.

Vale señalar que la actriz alcanzó gran popularidad a nivel mundial durante la segunda mitad de los 80 por su participación en la recordada comedia. Proyecto en que interpretó a la madre de la familia Tanner, quien recibía en su hogar al extraterrestre proveniente del planeta Melmac.

Conmoción por la partida de Anne Schedeen

En el comunicado emitido por la familia se dio a conocer que la intérprete «murió en paz». Sin embargo, no se dio a conocer el motivo de la partida.

«Estamos devastados sin ella. La amamos muchísimo, al igual que todos los que la conocieron», indica el texto, el cual fue citado por medios estadounidense.

Anne Schedeen nació el 8 de enero en 1949 en Portland, Oregon y desde pequeña que tomó clases de teatro. De este modo, previo a llegar a la TV pasó por el teatro.

Mientras que su debut fue en 1974 según consignó ADN. En concreto en un episodio de The Six Million Dollar Man. Además, fue parte de otras series como The Bionic Woman, Emergency! The Incredible Hulk, entre otras.

Anne Schedeen estuvo casada por más de cinco décadas con Christopher Barrett, con quien tuvo una hija: Taylor Barrett.

La familia de la actriz pidió que en vez de fotos, quienes quieran homenajearla pueden hacer donaciones a Habitat for Humanity. ONG que se dedica a ayudar a familias y comunidades a tener viviendas dignas.

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