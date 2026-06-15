Joven sueca entrevistada por Roberto Cox revela detalle que la incomodó: «Ahora tengo mucha curiosidad por…»

Hace algunos días, se hizo viral una curiosa entrevista realizada por parte de Roberto Cox a la joven sueca Sara Engerdahl.

La joven participó de un reality en su país hace un tiempo y después de la entrevista que se desarrolló en Estados Unidos en medio de una cobertura mundialera duplicó la cantidad de seguidores.

Sin embargo, la joven reconoció que previo a conversar con el periodista de Chilevisión hubo una situación que no fue de su agrado.

Las palabras de Sara Engerdahl tras entrevista con Roberto Cox

La joven indicó: «Después de un rato me percaté del camarógrafo filmándome, lo que me pareció un poco extraño».

En este sentido, en conversación con LUN, Sara Engerdahl indicó: «También vi que el reportero me miraba repetidas veces hasta que le pregunté si podía ayudarlo con algo».

«Al principio estaba un poco molesta por ser grabada sin mi consentimiento, pero una vez que empezamos a hablar la interacción se volvió placentera. Roberto parecía un tipo bueno», añadió.

Por otro lado, la joven de 26 años entrevistada por Roberto Cox reconoció que tras esta entrevista aumentó su interés por Chile y tiene pensado venir.

«Visitar Chile ha sido uno de mis sueños siempre, porque me encantaría escalar en las montañas que tienen. El día de la entrevista también aprendí que Chile es muy famoso por sus asombrosos vinos. Soy fanática del vino, pero nunca he probado uno chileno», expresó.

«Ahora tengo mucha curiosidad por probar. Veremos si resulta un viaje pronto, sobre todo ahora que tengo tantos nuevos amigos allá», añadió Sara Engerdahl

Por otro lado, al momento de describirse, la joven indicó que es «una persona muy positiva y curiosa, que ama probar cosas nuevas y explorar nuevos lugares. Me encantan los animales, sobre todo los perros, y disfruto pasar tiempo en la naturaleza».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google