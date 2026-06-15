«Te voy a sacar la c…»: Revelan registro de violenta pelea en «¿Volverías con tu ex? 2», en la que tuvo que intervenir producción

Luego de semanas de espera y promoción, en el capítulo de este domingo de «¿Volverías con tu ex? 2» se mostró la pelea protagonizada por Luis Mateucci y Raimundo Cerda.

Todo ocurrió en las terrazas, donde estaban varios participantes del espacio. En esta instancia, el argentino empezó a provocar al ex Gran Hermano y dijo que pensaba en acercarse a Sofía debido a que el no lo hacía.

Frente a esto Rai Cerda respondió: «A mí me dijo que no le gustabas y si se mete contigo va a ser para joderme a mí».

Sin embargo, Luis Mateucci indicó: «Estoy acostumbrado a que me utilicen, así que si me quieres utilizar, estoy disponible”, le dijo a Sofía».

Pero lo que terminó desatando el enojo de Raimundo fue que el argentino se refirió a su relación Faloon Larraguibel. «¿Te puedo decir algo? La gente sabe. Te voy a dar el consejo número uno del manual de los realities: no te hagas el soltero», expresó.

«Estoy soltero y me quedan sentimientos, ¿ok? No la metas», lanzó Cerda.

Tensión entre Luis Mateucci y Raimundo Cerda en «¿Volverías con tu ex? 2»

Posteriormente, Luis Mateucci siguió provocando a Rai, quien le dijo: «Cuando te agarré afuera te cag… entero».

«¿A dónde me agarraste afuera?», contestó el argentino, mientras se acercaba al exparticipante de Gran Hermano Chile. En este sentido quedaron pecho contra pecho.

“Dale Toro, ese es mi Toro. El anabólico», le decía Luis Mateucci para provocarlo. En tanto, el ex de Faloon lo apretaba con su brazo.

Frente a esto, sus compañeros intentaron separarlos. De hecho, desde la producción tuvieron que intervenir para que no pasara a mayores.

«Te voy a sacar la c… afuera», gritó Raimundo Cerda después de que los separaron. En tanto, Luis Mateucci respondió: «Cuando uno le dice la verdad, reacciona así».

Frente a esto Sofía fue a calmar al rubio, quien amenazó a Luis Mateucci mientras pasaba a su lado. «Te voy a pegar fuerte», le dijo.

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