Hijo de reconocido actor chileno alza la voz tras grave acusación de violencia de su ex: «Tres años sufriendo extorsión y acoso»

Recientemente, Frank Low, hijo del conocido actor Francisco López alzó la voz tras la grave acusación de violencia de parte de su expareja Gatita Veve.

Recordemos que la joven, cuyo nombre real es Valentina Valencia había compartido un duro testimonio. Incluso compartió registros de heridas.

Frente a esto, el domingo 14 de junio, el joven compartió diversos videos para entregar su versión de los hechos.

Frank Low responde públicamente a acusación de Gatita Veve

El joven indicó: «Llevo tres años sufriendo violencia, extorsión y acoso por parte de Valentina Flores Valencia, conocida como Gatita Veve, y ya me cansé. Hoy decido hablar no solo para limpiar mi nombre, sino porque sé que, como yo, hay millones de hombres que viven violencia y chantaje en silencio por el terror a que, por ser hombres, la sociedad no les crea. Al hacer esto, doy mi cara para que lo que llevo viviendo en los últimos tres años no le vuelva a pasar a ningún otro hombre en mi país, jamás».

Además, Frank Low aseguró que no tiene denuncias en su contra y que el demandó a su ex por extorción.

El joven aseguró que no había hablado del tema debido a que su abogado se lo había ordenado. Sin embargo, recientemente no aguantó que le cerraran las redes sociales.

«Yo en ningún momento agredí a Valentina. Es más, su propio psiquiatra, diagnosticándola con trastorno límite de la personalidad, me señaló a mí por escrito como su único apoyo más fuerte. Aquí les dejo el documento firmado por su psiquiatra. Yo acompañé a Valentina a sus terapias todas las semanas y sí, fui su apoyo más fuerte hasta que no pude aguantar más sus agresiones y decidí terminar con ella. En ese momento Valentina pensó que podía usarme como su cajero automático. Y ese es el origen de toda esta pesadilla: el dinero», aseguró el ex de Gatita Veve.

Además, negó deberle dinero a Valentina Valencia. De hecho, mostró una transferencia, en la que supuestamente pagó su deuda. Por otro lado, indicó que luego de terminar siguió pagando el arriendo del departamento y gastos comunes.

Duro descargo

Además, el joven compartió una grabación de una amenaza de parte de Gatita Veve. «Tú estái arriesgando irte a la cárcel y que te metan penes gigantes todo el día en el orto», dice la joven. Mientras que el decía no tener 20 millones.

Después acusó contradicciones en la acusación de su ex al momento de revelar el monto que supuestamente le debería. Asimismo, indicó que su ex lo estaría amenazando con tomar acciones legales en caso pagar.

En este contexto, Frank Low indicó: «Estamos frente a una mitómana crónica. Alguien capaz de inventar agresiones, manipular su propia enfermedad y fabricar culpables de la nada».

Además, expresó: «Mujeres como Valentina son la razón por la que el sistema falla y la sociedad no le cree a las verdaderas víctimas».

Los videos compartidos por el hijo de Francisco López se pueden encontrar en su cuenta de Instagram.

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