«Quería matarme»: Comparten potentes registros y grave acusación de violencia contra hijo de reconocido actor chileno

Recientemente, la popular influencer y actriz de cine para adultos, Gatita Veve generó gran impacto tras volver a referirse a las acusaciones que hizo en contra de Frank Low, hijo del actor Francisco López.

Esto surgió después de que el influencer publicó un video sobre infidelidad. Esto generó una rápida reacción en la joven, quien contó su testimonio, junto a pruebas como fotografías y conversaciones.

Mediante sus redes sociales, Gatita Veve se volvió a referir a la relación que tuvo con Frank Low. De este modo, aseguró que estuvo marcada por violencia.

«Era la típica que te cuidaba, cocinaba, ordenada y más encima pasaba la plata y dejé de lado toda mi vida por este zángano que más encima me golpeaba y maltrataba física y psicológicamente», expresó.

Además, Gatita Veve indicó: «YO NO HACÍA NOPOR CUANDO ESTABA CON ESTE WN! (…) Mucha gente me escribe que prácticamente merecía lo que me hizo este sicópata porque me dedico a esto y para su tristeza, YO NO HACÍA NOPOR en esos años».

Gatita Veve revela cómo nació la relación con el hijo de Francisco López

Según consignó La Cuarta, la relación inició en 2022 cuando conoció a su expareja, en un periodo que atravesaba un buen momento personal.

«Jamás le había dado una oportunidad al amor», indicó Gatita Veve. Además, contó que regresó a Chile para tener una relación más seria con él.

Sin embargo, al tiempo empezaron los programas. «Me empezó a alejar de todo mi entorno y todas las actividades que me gustaban», señaló.

Y la situación más grave habría ocurrido a fines de dicho año, lo que habría significado el quiebre definitivo. «Esto fue con odio, él quería matarme», expresó Gatita Veve.

Además, mencionó que la relación le trajo consecuencias emocionales y económicas. Esto último debido a que su pareja se habría apropiado de un negocio de ella de venta de ropa.

Sobre su decisión de hacer pública esta situación, Gatita Veve indicó: «Hago esto porque es una herida que tengo en mi alma (…) quiero que sepan que soy humana».

Por otro lado, la creadora de contenido para adultos mencionó: «Él es un ser muy infeliz y se debe a que jamás tuvo amor real en su infancia, es una persona tan envidiosa y perversa, tenía envidia hasta de su hermano porque su hermano era ejemplar y el no. A este personaje, nada le sale bien, su vida es una burla, es falsa, superficial y vacía, cada proyecto que quiere lograr, lo arruina, hasta da mala suerte, a parte es abusador, misógino, violento y no se acepta su sexualidad, odia a las mujeres porque el no quiere aceptar que le gustan los hombres».

Los registros que compartió Gatita Veve:

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