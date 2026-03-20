“El trabajo sexual es un trabajo digno”: Gatita Veve se defiende ante las críticas por ser creadora de contenido para adultos

Valentina Valencia ha causado furor en redes sociales por su doble estándar para mayores de 18 años, conocido como ‘Gatita Veve’.

La creadora de contenido para adultos fue invitada al podcast ‘Dando la Hora’, del medio La Hora, para conversar sin filtros sobre su trayectoria en el rubro de la pornografía.

En la conversación, reveló el estigma que vive constantemente por estar en ese tipo de industria, al que, destacó que a los hombres se les juzga muy poco que a las mujeres.

También confesó que, a pesar de que aún es un tema tabú “el trabajo sexual es un trabajo digno”.

La diferencia de trato según el género

A su juicio, Gatita Veve mencionó las razones del por qué su actividad genera rechazo, y que se vuelve más potente cuando se trata de una mujer.

«Yo de verdad entiendo que trabajo en algo que es tabú, siempre te van a querer humillar y denigrar porque soy mujer, y yo sé que es por eso porque a los hombres que trabajan en esto no los tratan así», afirmó.

A la vez, detalló que cuando son hombres los creadores de contenidos para adultos, la respuesta es menos dura y más tolerante, en vez de una mujer en esa posición.

Igualmente, destacó su propia experiencia dentro del rubro: “Gracias a todo esto, que estoy creciendo, también tengo una voz y esa voz la voy a usar para demostrar que el trabajo sexual es un trabajo digno”, reveló.

En esa misma línea, dejó claro que su participación también toma presencia para discutir en el trato que tiene la sociedad cuando se trata de una mujer ejerciendo contenidos relacionados al cuerpo y la sexualidad.

La historia de Gatita Veve

Gatita Veve es oriunda de Alto Hospicio, donde solía tener una vida relacionada a la religión. Su personaje para +18 años «nació de las cenizas» de sí misma tras haber vivido un violento periodo, el cual gatilló un quiebre monetario.

Sobre su rubro en la industria de contenido sexual, mencionó que «una vez te metes, te trastornas para siempre». Actualmente, en una entrevista declaró que le gustaría hacer una portada Playboy y lanzó un calendario hot.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google