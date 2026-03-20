Restricción vehicular 2026: ¿Cuándo empieza a regir la medida en la Región Metropolitana?

Ya superamos la mitad de marzo, mes que está marcado por el regreso a clases, fin de vacaciones y de responsabilidades en general. De este modo, muchos conductores tienen dudas sobre cuándo inicia la restricción vehicular en la Región Metropolitana este año.

Esta medida se aplica cada en año en la capital y limita la movilidad de muchos vehículos. Esto dependiendo del último número de su patente.

Es importante mencionar que la restricción vehicular se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio de Medio Ambiente. Su objetivo es cuidar la calidad del aire durante meses de otoño e invierno, que es cuando más se ve afectada la calidad del aire.

La fecha de inicio de la restricción vehicular en la Región Metropolitana

Todos los años la restricción vehicular entra en vigencia el 1 de mayo. Sin embargo, como es feriado se aplicará por primera vez el lunes 4 de mayo.

Esta medida rige de lunes a viernes, excepto días feriados. Por otro lado, el horario es desde las 07:30 hasta las 21:00 horas.

Próximamente, las autoridades publicarán un calendario, el que definirá a los vehículos que tendrán restricción vehicular cada día, entre lunes y viernes, dependiendo del último número de su placa.

Cabe destacar que los vehículos en los que rige la medida son los siguientes:

Motocicletas inscritas previo al 2002

Motocicletas inscritas previo al 2010

Automóviles, station wagons y similares de antes del 1 de septiembre del 2011 que no cuentan con sello verde

Vehículos de transporte de carga que no tienen sello verde

Buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales pasajeros sin sello verde

Por otro lado, los días en que se decrete preemergencia ambiental, podrían aumentar la cantidad de vehículos con restricción vehicular con el fin de cuidar el aire. De este modo, los conductores deben estar atentos a la información que entreguen las autoridades.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google