19 Mar, 2026. 17:54 hrs

Lluvia en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda reveló en Mega cuándo iniciarían las precipitaciones

¡Lluvia en la Región Metropolitana! En la tarde de este jueves 19 de marzo, Alejandro Sepúlveda entregó el pronóstico del tiempo y reveló el momento en que iniciarían las precipitaciones en Santiago.

Por Iván López

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