Brilló en una de las series más recordadas de la televisión chilena y ahora sorprende tras sumarse al Gobierno de José Antonio Kast

La semana pasada se vivió un nuevo cambio de mando para Chile. Ahora, José Antonio Kast es el mandatario del país por cuatro años.

Y presentando a los integrantes de su Gobierno, hubo una que llamó la atención de las redes sociales. Se trata de una actriz que salió en la televisión y ahora estaría prestando funciones para un ministerio.

Se alejó de la actuación para enfocarse en su camino profesional como periodista. Su personaje es recordado de una serie juvenil que transmitía Mega.

¿Quién es la actriz que ahora trabaja en el Gobierno de Kast?

Se trata de Paulina Prohaska. En aquel tiempo, interpretó al personaje ‘Anto Larraín’ de la serie juvenil BKN. Tras el fin de la serie, decidió seguir su carrera en el periodismo.

La imagen difundida por el medio La Hora, habría mostrado a Prohaska prestando funciones para el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que está encabezada por el nuevo ministro José García Ruminot.

Antes del cambio de mando, la ex ‘BKN’ ya había trabajado como asesora de comunicaciones en el mismo departamento de la Segpres.

Y su vínculo con el área de comunicaciones estratégicas se ha ido puliendo con los años.

De hecho, en su perfil profesional en LinkedIn, desde 2023 ejerce como directora de una consultora de comunicaciones, labor que complementa con su formación académica, donde destaca un máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana cursado en la Universidad de Vitoria.

A lo largo de su trayectoria, ha ocupado distintos cargos en el sector público como privado, siendo coordinadora de Formación y Extensión en Libertad y Desarrollo, jefa de comunicaciones en la Municipalidad de Lago Verde y ejecutiva de cuentas.

También se mantiene activa en redes sociales, donde comparte su faceta más maternal, sumando alrededor de 28 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

La ex ‘BKN’ es madre de tres chiquitos: Juana, José y Pedro.

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