Así celebró su primer martes de pololeo José Antonio Kast como presidente

Un nuevo mandato se vivió en Chile el pasado 11 de marzo, cuando José Antonio Kast asumió como el Presidente de la República. Tras una ardua jornada del cambio de mando, finalmente el mandatario pudo celebrar su llegada al Gobierno.

Es así como, la viralización de “los martes de pololeo” que realiza con su esposa, María Pía Adriasola, ha sido una de las circunstancias que más le han preguntado al Presidente.

De hecho, el mismo Don Francisco lanzó una broma a Kast al respecto, cuando lo entrevistó en ‘Las Caras de La Moneda’, aludiendo a que la carta que le dio Gabriel Boric eran “ideas para hacer el martes de pololeo”.

Ayer, Kast subió una publicación a su cuenta de Instagram donde se le ve compartiendo junto a su esposa, aludiendo al famoso momento del pololeo, pero ahora viviéndolo por primera vez como Presidente.

Cómo surgió el martes de pololeo

El “martes de pololeo” es una tradición de ellos que ambos han mantenido. Se trata de tener un momento más íntimo y familiar, dejando a un lado el estrés para enfocarse y reforzar la relación en pareja.

Según relató JAK en el podcast ‘Aladetres’, la tradición surgió por el consejo de un sacerdote, en una etapa donde el mandatario estaba activamente involucrado en la política y su pareja se sentía desplazada. “¿Por qué no fijas tu reunión con Pía el martes?”, le sugirieron.

Fue en ese momento que Kast decidió bloquear ese día de su agenda y dejarlo únicamente para pasar tiempo con su esposa.

“Todos los martes anoté ‘reunión Pía’, a las siete de la tarde. Entonces todos sabían que ese día lo tenía reservado para el diálogo matrimonial”, recordó.

Así celebró JAK

Ayer, a través de sus redes sociales, el Presidente publicó una fotografía donde se le ve compartiendo junto a su esposa, María Pía Adriasola.

La pareja estuvo en un restaurante del centro de Santiago. “Nuestro primer ‘Martes de Pololeo’ en el centro de Santiago”, escribió el jefe de Estado.

La reciente publicación da cuenta de que, pese a las responsabilidades propias de su nuevo cargo, el Presidente busca preservar ese espacio.

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