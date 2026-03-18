Lluvia en Santiago: revisa el día de esta semana en que se podrían registrar precipitaciones y cuánta agua caería

Cada vez nos adentramos más en marzo y faltan solamente días para que inicie el otoño en Chile. De hecho, las temperaturas ya empezaron a bajar en la capital del país. De este modo, muchas personas tienen dudas con respecto a cuándo puede volver la lluvia en Santiago.

En este sentido, el portal especializado en meteorología, Meteored reveló el pronóstico de tiempo para los próximos días y dio a conocer el día de esta semana en la que se podrían desarrollar precipitaciones.

Lluvia en Santiago: conoce el día de esta semana en que se podrían registrar precipitaciones

Según lo informado por Meteored a través de su sitio web, durante la jornada del viernes 20 de marzo se podría registrar lluvia en Santiago.

De acuerdo a lo informado por el portal meteorológico, las precipitaciones iniciarían cerca de las 15:00 horas y finalizarían a eso de las 23:00 horas. Vale señalar que durante esta jornada caerían cerca de 5.1 mm de agua en total.

Además, según lo informado por Meteored, no se desarrollaría lluvia en Santiago durante otro día de esta semana. De todos modos, es importante estar pendientes al pronóstico del tiempo, ya que puede ir cambiando con los días.

Cómo estará el tiempo durante los próximos días en la capital

Meteored dio a conocer en su pronóstico del tiempo para Santiago que durante la jornada de hoy, miércoles 18 de marzo, la temperatura más alta llegaría a 29 grados en la capital del país.

Por otro lado, para mañana jueves 19 de marzo, se espera una máxima de 26 grados y una mínima de 13 grados.

En tanto, en el transcurso del viernes de esta semana. Jornada en la que se registraría lluvia en Santiago, la temperatura máxima llegaría a 19 grados y la mínima a 12.

Además, Meteored dio a conocer que para el sábado 21 de marzo, se espera una máxima de 25 grados y una mínima de 9.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google