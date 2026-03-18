Revelan la reacción que habría tenido Mauricio Isla tras enterarse del romance del Mago Jiménez con Gala: «Eran amigos»

Hace algunos días, Luis «Mago» Jiménez y Gala Caldirola dieron mucho que hablar durante los últimos días tras dar a conocer que están iniciando una relación amorosa.

La noticia la confirmó el mismo exfutbolista a través de sus redes sociales. De este modo, dio a conocer que se dieron la oportunidad de conocerse y querían evitar rumores al respecto. Motivo por el cual dieron a conocer la noticia.

«Hoy ambos estamos solteros y en un momento de tranquilidad en nuestras vidas, por eso decidimos darnos la oportunidad de conocernos de verdad», indicó el Mago Jiménez en dicha oportunidad a través de su cuenta de Instagram.

Incluso, el exjugador de la Selección Chilena compartió algunos registros de momentos que ha vivido junto a Gala Caldirola.

Mauricio Isla reacciona a romance de Jiménez con Gala

Y luego de que la parejita confirmara este romance, se dio a conocer la reacción que habría tenido Mauricio Isla, ex esposo de Gala Caldirola tras enterarse.

Fue la periodista Caco Saavedra, quien dio a conocer la reacción del «Huaso» a través de su cuenta de Instagram. En este sentido, indicó que no le habría gustado.

La comunicadora dio a conocer que el Mago Jiménez habría roto un «código de futbolista». Algo que le habría molestado al exjugador de la Juventus.

Sin embargo, esto no es todo. De acuerdo a la periodista, Mauricio Isla habría tomado una drástica decisión. Reveló que dejó de seguir al Mago Jiménez en Instagram.

«Eran amigos… ¿y qué pasó? Luis Jiménez ahora está con Gala en un romance de cuento de hadas. Y el Huaso Isla, que es su ex, dejó de seguir al Mago. Era un poco obvio, ¿no?», indicó en el video que compartió.

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