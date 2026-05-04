Popular figura del espectáculo alza la voz tras escándalo en bar: «Se me pasaron las copas y quiero disculparme…»

Luego de que se viralizó un registro, en el que aparentemente está bajo los efectos del alcohol, Marcelo «Chino» Ríos recurrió a sus redes sociales y se refirió al tema.

Vale señalar que el video fue grabado la noche del viernes en un bar ubicado en Vitacura. Instancia, en la que el extenista estaba con su pareja, Tamara Cornejo.

El registro ha generado gran controversia, ya que Chino Ríos aparece siendo sujetado por Carabineros.

La periodista Cecilia Gutiérrez dio detalles al respecto y mencionó que esto ocurrió cerca de las 21:00 horas.

«Él se encontraba en un conocido local del sector, junto a una mujer que aparentemente era su pareja, y empezaron a discutir, esta discusión subió de tono, levantaron la voz», mencionó.

Las palabras de Chino Ríos

El extenista, utilizó sus redes sociales para referirse al tema. De este modo, compartió una foto con su pareja en Instagram y pidió disculpas.

«Lamento mucho lo ocurrido anoche en el local Taringa», indicó Chino Ríos.

Además, reconoció: «Es verdad que se me pasaron las copas y quiero disculparme con la gente que pude haber pasado a llevar en el local».

En este sentido, también tuvo palabras para sus pareja, a quien le pidió disculpas. «No quiero que se ensucie todo lo lindo que hemos construido por actitudes tontas mías», expresó el ex número 1 del tenis.

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