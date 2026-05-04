Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Recientemente, Denise Rosenthal dio mucho que hablar en redes sociales, debido a que compartió algunas fotos en sus historias de Instagram, con respecto a una importante transformación física. En este sentido, también aprovechó de entregar unas motivadoras palabras con respecto al cuidado de la salud.

Es importante recordar que durante el año pasado, la destacada cantante nacional tuvo una lesión en su espalda. En diciembre se logró recuperar y reconoció que su cuerpo «resistió la crisis física más importante que he vivido hasta ahora».

Denise Rosenthal sorprende con nueva fotos de su espalda

La artista dio a entender que se mantiene realizando un exigente entrenamiento físico. De este modo, compartió registros, en los cual mostró cómo se han tonificado sus músculos.

En este sentido, Denise Rosenthal mencionó: «No sé, yo encuentro que mi espalda está con todo».

Sin embargo, esto no es todo. La cantante no se limitó a solamente mostrar el avance que ha tenido por su rutina de ejercicios. También aprovechó de reflexionar sobre la importancia de tener hábitos saludables.

«La motivación que necesitas para atreverte a empezar o animarte a seguir. Cuidar tu cuerpo y salud es cuidar tu alma», expresó la intérprete.

También te podría interesar: Popular figura del espectáculo alza la voz tras escándalo en bar: «Se me pasaron las copas y quiero disculparme…»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google