Muere reconocido actor a sus 81 años: su hermano confirmó la triste noticia

Recientemente, se conoció una lamentable noticia que ha golpeado con fuerza a la industria del cine.

Resulta que se confirmó la muerte de Beau Starr, actor estadounidense que tenía 81 años de edad.

Vale señalar que el intérprete tuvo una destacada carrera, tanto en la pantalla grande como la pantalla chica, la cual marcó principalmente las décadas de 1980 y 1990.

Conmoción por la muerte de Beau Starr a sus 81 años

Esta trágica noticia fue entregada por parte de Mike Starr, hermano del intérprete que también es actor.

Beau Starr falleció el 24 de abril en Vancouver, Canadá debido a causas naturales.

Esta partida no pasó desapercibida y ha generado diversas reacciones entre seguidores, quienes recuerdan sus participaciones en importantes proyectos.

Una de las producciones más populares de las que fue parte Mike Starr, es Goodfellas, la que es dirigida por Martin Scorsese y fue estrenada en 1990. En esta cinta, el actor hizo el papel del padre Henry Hill.

Además, también actuó en películas de terror como Halloween. En la cuarta (Halloween 4: The Return of Michael Myers) y quinta edición (Halloween 5: The Revenge of Michael Myer) interpretó al sheriff Ben Meeker.

Por otro lado, también dejó una gran huella en la pantalla chica. Mike Starr fue parte de la la serie canadiense Due South. En concreto, estuvo en 66 capítulos entre 1994 y 1999.

Es importante mencionar que antes de iniciar su carrera como actor, el interprete se dedicó al deporte. Resulta que fue parte de la escuadra de práctica de los New York Jets e incluso jugó en la Canadian Football League.

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