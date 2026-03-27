«Me imagino estar así, y me muero»: Paula Pavic lanza fuerte confesión sobre su matrimonio con Chino Ríos
"En ese momento yo estaba feliz, a mí me encantaba, y no podía entender por qué mis amigas no hacían lo mismo con sus parejas", indicó.
Es sabido que hace un tiempo Marcelo «Chino» Ríos y Paula Pavic terminaron su matrimonio. Sin embargo, sigue habiendo polémica al respecto.
Luego de que tomaron caminos diferentes, la exesposa del tenista se prepara para un nuevo desafío: ingresar a Vecinos al Límite,
Y recientemente, Paula Pavic sorprendió con nuevas confesiones con respecto a lo que fue su matrimonio con Ríos.
Paula Pavic se sincera
En conversación con La Cuarta, Pavic indicó: «Mientras estaba casada, tenía una vida súper cerrada donde no salía con amigas ni nada».
En este sentido, señaló: «Él (Ríos) no trabajaba, yo tampoco, entonces estábamos 24 horas pegados, solo nos despegábamos porque él iba al gimnasio y a mí no me gustaba ir al gimnasio en esa época».
«Estar así obviamente genera una relación de dependencia súper grande, donde lo haces todo con esa persona», agregó Paula Pavic.
En este sentido, indicó que «en ese momento yo estaba feliz, a mí me encantaba, y no podía entender por qué mis amigas no hacían lo mismo con sus parejas. Ahora me imagino estar así, y me muero, me ahogo de sólo pensarlo».
«Estaba totalmente vacía mentalmente, era como un robot, un zombie, sin opinión ni nada. Viví mucho tiempo la vida de él, me adapté 100% a hacer todo lo que él quería. Vivía en función de mis hijos, de mi marido, del resto, y no me escuchaba a mí, ni siquiera pensaba en qué es lo que yo quiero», añadió la ex del Chino Ríos que estará en el nuevo reality de Canal 13.
Además, Paula Pavic mencionó: «Ahora siento que al fin me estoy escuchando. Por primera vez estoy siendo súper egoísta, pensando en mí. Porque siento que si yo estoy bien, puedo entregar mucho más también».
