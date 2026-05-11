Restricción vehicular 2026: revisa las patentes que no pueden circular este martes 12 de mayo en la Región Metropolitana

A partir del 1 de mayo entró en vigencia la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Medida que tiene como finalidad cuidar la calidad del aire.

De este modo, la iniciativa se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente. Además, se aplica en meses de otoño e invierno que es cuando más empeora el tema de la contaminación en Santiago.

Vale señalar que la restricción vehicular se aplica entre lunes y viernes, excepto feriados. En tanto, el horario es desde las 07:30 hasta las 21:00 horas.

La restricción vehicular para este martes 12 de mayo

Los vehículos que tendrán restricción vehicular este martes 12 de mayo en Santiago son aquellos que tienen patentes que finalizan en estos números:

Automóviles catalíticos inscritos previo al 1 de septiembre del 2011: 0 y 1.

Automóviles que no son catalíticos, sin sello verde: 0-1-2-3.

Motocicletas de antes del 2002: 0-1-2-3.

Motocicletas inscritas entre 2002 y septiembre de 2010: 0 y 1.

Buses de pasajeros que no tienen sello verde: 0-1-2-3.

Transportes de carga que no tienen sello verde: 0-1-2-3.

Es importante dejar en claro que la restricción vehicular rige en toda la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

En tanto, los vehículos sin sello verde no pueden ingresar al anillo de Américo Vespucio, independiente del número en que termine su patente.

De este modo, la recomendación es que los conductores estén pendientes a la restricción vehicular y respeten la medida para cuidar la calidad del aire y también evitar sanciones.

Las multas por incumplir esta norma fluctúan entre 1 y 1.5 UTM. Esto equivale a aproximadamente desde $70 mil hasta $90 mil.

Por otro lado, es importante mencionar que la restricción vehicular estará en vigencia hasta el 31 de agosto.

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