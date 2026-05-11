«En este programa no hay ni fachos ni comunachos»: El cómico sketch de «El Desestrece» con mención a JC Rodríguez

Recientemente, el programa de humor de Canal 13, «El Desestrece» sorprendió con un hilarante parodia con referencias a una icónica escena de la serie Los 80, en la cual Martín Cárcamo hizo el papel de Juan Herrera.

En medio de algo entre reunión de pauta y once, Luis Slimming e pregunta si será buena idea seguir tirando tallas sobre el gobierno.

Frente a esto, Pame Leiva le lanzó: «Llevái 15 minutos en la tele y te pusiste amarillo cuando antes andabai todo comunacho haciendo rifa al Pelao Vade».

En este sentido, Don Comedia señaló: «Bueno, la verdad es que prefiero ser un comunacho con pega que un facho pobre».

La parodia de «El Desestrece»

Luego, Martín Cárcamo, hizo referencia a Juan Herrera en Los 80 e indicó: «En este programa no hay ni fachos ni comunachos, hay personas. El canal se ha sacado la cresta para hacer este programa y si ustedes quieren seguir trabajando, van a tener que respetar».

Frente a esto, Pame Leiva indicó: «¡Usted no me puede prohibir pensar, papá!… Perdón, Martín».

«Usted piense lo que quiera, mijita. ¿Pero usted sabe cómo vamos a financiar este programa? Tuvimos que bajarle el sueldo a todos los rostros, incluido yo. Vender el microondas del casino, rebajar el papel confort del baño, vender las plumas de Guru Guru a la Tonka…», le contestó Martín Cárcamo.

Luego, Pame Leiva se para de su asiento y el popular animador le grita: «¡Siéntate, miéchica!». Luego le consultó: «¿Qué es lo que hace Julio César?».

«Sí, usted sabe lo que hace», contestó Pamela.

«¿Qué es lo que hace Julio César? Le estoy preguntando», insistió Martín Cárcamo.

«Lo ha hecho todo en televisión», contestó Pame Leiva.

«¿Y qué soy yo?», continuó Martín Cárcamo. «Animador», contestó la humorista.

«Animador. Tal cual, un simple animador«, mencionó el «Rubio Natural».

«Pero Martín, Julio César también es animador», intervino Luis Slimming.

Frente a esto, Cárcamo le lanzó una cachetada a Don Comedia, tal como sucedió en la escena de Los 80.

Luego, se desataron múltiples cachetadas dentro de la mesa, en la cual estaba el resto de los comediantes y miembros del espacio.

Y para finalizar, Martín Cárcamo expresó: «Escúcheme bien. Llevo más de 30 años en televisión y ninguno de ustedes me va a venir a decir a mí cómo son las cosas. Cuando quedan las embarradas hay gente como nosotros, la que paga el pato, la cara frente a las cámaras. Y eso es así y siempre va a ser así. Comamos».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google