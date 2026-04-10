Luis Slimming sorprendió con su opinión de Martín Cárcamo: reveló desconocida situación

El domingo pasado se estrenó el nuevo programa de humor de Canal 13 titulado «El Desestrece». Este es conducido por Martín Cárcamo y cuenta grandes humoristas, los que son liderados por Luis Slimming.

Vale señalar que el espacio tuvo un gran debut en términos de audiencia y se logró imponer a la competencia.

Y recientemente, Luis Slimming conversó con La Cuarta y entregó detalles con respecto a su relación con Cárcamo.

Luis Slimming llena de elogios a Martín Cárcamo

«A Martín lo conozco desde la época de Vértigo. Ahí trabajamos juntos, yo escribía la obertura y los monólogos que Martín hacía con Diana que iban al principio de cada capítulo, entonces sé cómo trabaja», indicó el humorista en conversación con el medio ya nombrado.

Además, Luis Slimming destacó el profesionalismo del comunicador. «Es muy profesional, se mete en el cuento y le apasionan todos los temas. Y lo más importante es que tiene mucho sentido del humor», mencionó.

En este sentido, Don Comedia expresó: «Él ya había hecho programas de humor en Chilevisión. Y lo bueno es que Martín tiene una mirada que a nosotros nos falta porque él lleva muchos años en la tele, pero igual sigue siendo joven dentro de ella, a pesar de los años que tiene de experiencia».

«Así que igual es grato trabajar con él porque no es cuadrado, no es como Vodanovic», añadió bromeando.

Además, el humorista recordó un consejo que le dio Martín Cárcamo. «Ha visto cómo mi carrera ha ido creciendo. Cuando yo hacía sólo stand up él siempre me decía que yo debería tirarme a la tele o a festivales, y yo en esa época no sabía. Entonces para mí ha sido como una especie de mentor», indicó.

«Es el papá que siempre quise… rubio», finalizó Don Comedia.

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