Filtran que Julio César Rodríguez estaría en una relación con mujer 23 años menor que él: hay registro que lo comprobaría

Durante esta semana, se ha rumoreado mucho con respecto al estado sentimental de Julio César Rodríguez. Esto después de que Hernán Calderón, exesposo de Raquel Argandoña compartió un registro en el cual el exrostro de Chilevisión se veía muy bien acompañado.

Vale señalar que esto ocurrió en el marco de la celebración del cumpleaños de Bernardo Carrasco. Instancia, en la que JC estaba junto a Natalia ‘Natu’ Pau, conocida estilista que es 23 años menor que el reconocido periodista.

Rumores de supuesto romance de Julio César Rodríguez

El registro no tardó en viralizarse. En este contexto, surgieron diversos rumores de que estarían en pareja.

Es importante mencionar que anteriormente Julio César Rodríguez y Natu Pau tuvieron una relación amorosa. Esta se hizo conocida de manera pública a inicios del 2021. Y durante septiembre de 2023 se conoció el quiebre.

La mujer tiene 33 años de edad y es esteticista profesional y fundadora de la tiende de ropa Grozza Design. Además, es muy conocida en el mundo de las redes sociales. De hecho, suma cerca de 109 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde en la descripción de su perfil se define como «apasionada por el cuidado y la estética».

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