El nuevo quiebre amoroso que remece a Fiebre de Baile: «Prefiero no hablar del tema aquí»

En el capítulo de Fiebre de Baile que se emitió en la noche de este lunes, Yiego Pizarro sorprendió tras sincerarse sobre su actual estado sentimental.

Esto ocurrió después de que de que el creador de contenido se entregó con Itay Vargas. En este sentido, mientras escuchaban las palabras del jurado, Diana Bolocco aprovechó de consultarle con respecto a los rumores que están circulando.

«Se especulan muchas cosas. Tú sabes cómo son las redes sociales. ¿Tu corazoncito está bien? ¿Estás soltero? ¿Triste? ¿Contento?», le consultó la animadora el programa de CHV.

Yiego Pizarro se sincera sobre su estado sentimental

Tras ser consultado, el joven confesó que en estos momentos se encuentra soltero.

«A ver, ¿cómo explicarlo? Estamos bien, sí, es cierto que estoy soltero. No hubo pelea, no hubo nada, por las circunstancias preferimos seguir como amigos. No hay nada malo dentro de lo que pasó, sino fue un acuerdo de los dos», reconoció el participante de Fiebre de Baile.

En este sentido, el creador de contenido aseguró que el quiebre ocurrió en buenos términos. Asimismo, indicó que quiere respetar la privacidad de su ahora expareja.

«Estamos en buena, sí. Prefiero no hablar del tema aquí porque no es alguien que esté aquí mismo en el canal, pues como que es una relación que viene de antes», indicó Yiego Pizarro.

Frente a esto, Diana Bolocco tomó con respeto las palabras del joven, ya que la su expareja no es parte del mundo televisivo. «Y ella además no se dedica a esto, así que la vamos a respetar», expresó la animadora.

Y para finalizar, el participante de Fiebre de Baile volvió a mencionar no hubo ningún conflicto detrás del quiebre. Asimismo, llamó a no dejarle comentarios negativos.

«Tampoco quiero que le lleguen comentarios porque no ha pasado nada terrible, la verdad», expresó Yiego Pizarro.

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