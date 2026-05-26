Preocupación por reconocida figura del espectáculo: compartió foto internada y reveló que fue operada por delicado motivo

Recientemente, Betsy Camino, exparticipante de Fiebre de Baile generó gran preocupación en redes sociales tras dar a conocer que enfrentaba una delicada situación de salud.

Resulta que a través de redes sociales compartió una fotografía, en la que se encontraba internada de urgencia debido a una delicada situación médica.

En concreto, reveló que tuvo que ingresar a pabellón. Incluso la ex de Julio César Rodríguez compartió una fotografía en el quirófano.

«Y cuando pensé que ya había pasado lo peor… una operación me acabo de hacer», escribió Betsy Camino. De todos modos, aseguró que «todo salió bien».

Betzy Camino revela qué le pasó

Posteriormente, la exparticipante de Fiebre de Baile conversó con el medio Página 7 y entregó detalles con respecto a su situación.

De este modo, Betsy Camino dio a conocer fue operada debido a que le detectaron un quiste ovárico.

Sin embargo, dio a conocer que ya pasó lo más complejo y que se trató de un susto grande. Asimismo, indicó que ya le dieron el alta y que se seguirá recuperando en su hogar.

Vale señalar que Betsy Camino vivió este complejo momento a pocos días de ser eliminada del programa de baile de Chilevisión «Fiebre de Baile». Espacio en el cual recibió una baja nota de parte de Vasco Moulian, quien se desempeña como jurado.

Cabe destacar que durante su paso en el programa, la ex de JC protagonizó diversos e intensos cruces con Vasco.

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