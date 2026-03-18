Betsy Camino increpa a Vasco Moulian y conocido influencer por comentarios sobre su cuerpo: «Súbete la polera y déjame ver tu six-pack»

Ayer se vivió un tenso momento durante el programa de Fiebre de Baile, cuando la participante Betsy Camino aprovechó después de su presentación para hablarle directamente a Vasco Moulian por sus dichos en contra de su físico.

La razón, es que Moulian dijo anteriormente en ‘Embajadores del chisme’ que la cubana le iría mejor en la competencia si bajara de peso, sin decirle de frente para evitar futuras “funas”.

Tras ello, Camino se tomó el escenario para responderle y revelar una fuerte situación que está viviendo la bailarina.

Pero eso no fue todo, porque también se lanzó hacia un influencer que estaba en el público, diciéndole “súbete la polera y déjame ver tu six-pack”, ya que el chico habría tenido una actitud “doble cara” con Camino.

El mensaje de Betsy a las críticas

“Hay algo que a mí no me gustó y esto quiero que sepas que te lo voy a decir con mucho respeto. Vi en varios programas que usted habló de mi cuerpo y hablaba de que éramos como una generación de cristal, que no se podían decir las cosas”, dijo Betsy hacia Vasco Moulian.

“Hay ciertas cosas en verdad, mi querido Vasco, que no se hablan. Y no es por un tema de belleza, porque, si fuera por eso, no me expongo acá a que me digan ‘gorda’ o ‘panzona’”, agregó la cubana.

En esa línea, confesó que su estado físico no es simplemente por decisión estética, sino que hay un trasfondo que lo explicaría todo. “Tengo las lucas para ponerme en un quirófano y tunearme de arriba a abajo. Hay mucha más historia detrás de los cuerpos”, dijo.

Finalmente, Moulian le pidió disculpas por aquellos dichos. Sin embargo, el cruce no quedó hasta ahí.

“Súbete la polera y déjame ver tu six-pack”

Las palabras de Moulian no fueron las únicas contra la bailarina, sino que un influencer también habría comentado de su cuerpo en el programa de TV+ ‘Embajadores del chisme’.

Se trata de George Trujillo, creador de contenidos que fue encarado sin tapujos por Betsy Camino justo después de las disculpas de Moulian.

En esa situación, Camino dijo: «No me gusta la gente hipócrita, que me soba la espalda y después, por un momento televisivo, vas y le chupas las medias a Vasco”. Fue así como Camino señaló a Trujillo y le lanzó el dardo: “Súbete la polera y déjame ver tu six-pack, para que tú me mandes a bajar de peso”, sepultó.

El cruce dejó a todos impactados, hasta el mismo influencer no entendía el por qué. Pero después salió a dar unas declaraciones, mencionando que las palabras de Betsy fueron “un show pobre”.

La respuesta de Trujillo

El influencer usó sus redes sociales para responderle a la bailarina.

“Hola Betsy, yo vengo llegando de CHV, pero show pobre el que te mandaste. No puede ser todo este show barato”, inició.

“Estaba revisando los videos, la nota de cuando tuvimos a Vasco como invitado y yo nunca dije nada. Me estás acusando de algo que no dije”, aseguró Trujillo.

“Solo dije, como argumentando a lo que dijo Vasco, que no te podías mover bien por el peso, que estaba de acuerdo, pero nunca hablé mal de ti”, afirmó. Finalmente, a modo de burla, Trujillo señaló que “ya no quiero comer más, te lo juro, porque me quiero poner a dieta con todo lo que me dijiste para ver si el próximo año estoy con calugas”, cerró.

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